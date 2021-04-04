Süper Lig’de 31. haftayı 64 puanla bir maç eksiğine rağmen 2. Galatasaray’ın önünde 3 puan farkla zirvede tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 32. haftaya Kasımpaşa mücadelesiyle giriş yapacak. Siyah Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de kritik maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe beraberliğiyle 6 maçlık galibiyet serisi noktalanan Kara Kartal, kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Son 10 maçta sadece 1 galibiyet alan, 5 maçtır 3 puana hasret olan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Larin

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Nisan Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklama sonrasında Siyah Beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması Siyah Beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açtı.