Beşiktaş ilk yarıyı Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı konuk olacak. 3 haftadır kazanamayan Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ev sahibi takımda transfer görüşmeleri gündeme gelen Trezeguet hafta için idmanlarda yer almamıştı ancak son çalışmada takıma katıldı. Beşiktaş maçına 11'de başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise Caner Erkin cezası, Roco ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Babel, Mustafa

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

Babel dönüyor

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel’in Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor. Bir süredir siyah-beyazlı ekipten ayrı kalan Hollandalı futbolcu, hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışmalara başlamıştı.

Caner Erkin cezalı

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanına Caner Erkin’den yoksun çıkacak. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Caner Erkin, yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Trezeguet affedildi

Kasımpaşa’da kendisine gelen teklifler sonrasında yönetime takımdan ayrılmak için baskı yapan Mısırlı yıldız Trezeguet kadro dışı bırakılmıştı. Fakat yıldız oyuncu, affedildi ve ilk 11’e alındı. Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe ise Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa 6. sırada bulunuyor

Süper Lig’de yaptığı karşılaşmaların 8’ini kazanan Kasımpaşa, 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son 2 maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, 26 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise ligin geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa ile aynı puana sahip siyah-beyazlı ekip, averajla 3. sırada bulunuyor.

Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda Kasımpaşa’nın sahasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıdaki maçtan ise Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. randevuda

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20’sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş’ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park’taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son yıllarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4’ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

Kartal'ın 3 maçlık hasreti

Ligdeki son 2 maçından da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’yı devirerek devreye iddialı bir konumda girmeyi planlıyor. Ancak Kara Kartal, 3 maçtır Lacivert-Beyazlılar’ı deplasmanda mağlup edemiyor. Ev sahibi ekip Kasımpaşa son 3 maçta, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında rakibini 2-1 yenerken, geçen sezonki karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

Kasımpaşa, evindeki son 3 maçı kaybetmedi

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig’de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017’de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.