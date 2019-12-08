Kasımpaşa - Beşiktaş canlı izle (BJK - Kasımpaşa canlı yayın)
Zirve adayı ekiplerin haftayı 3 puanla kapatmaları sonrası gözler Kasımpaşa - Beşiktaş maçına çevrdildi. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle seri yakalayan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da deplasmanda kazanmak istiyor. Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu ile ilk maçında galibiyet arıyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Kasımpaşa, 24. dakikada Mustafa Pektemek ile öne geçerken Beşiktaş, 39'da Caner Erkin ile skoru eşitledi. Kasımpaşa, Karim Hafez'in gördüğü kırmızı kart sonucunda karşılaşmayı 10 kişi sürdürüyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’ya konuk oluyor.
KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
Ligde 24 puanı bulunan Beşiktaş, son haftalarda yaşadığı çıkışı sürdürmek isterken 12 puandaki Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu ile ilk maçını kazanmanın peşinde…
CANLI ANLATIM
Maç başladı.
4. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın yaptığı ortaya Fode Koita kafa vuruşunu yaparken top Loris Karius'un üzerine gitti.
12. dakikada Atiba'nın pasında Burak Yılmaz, ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Kartal'ın yıldızı rakibinden sıyrılamadı.
KIRMIZI KART | 15. dakikada Atiba Hutchinson'ın kaleciyle karşı karşıya kalmak adına dokunduğu topta Kasımpaşalı Karim Hafez, son adam olarak rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.
16. dakikada kırmızı karta neden olan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Adem Ljajic'in şutu savunmaya çarparak dışarı gitti.
21. dakikada Beşiktaş, Kasımpaşa ceza sahası önünde etkili oldu. Elneny'nin pasında topla buluşan Abdoulay Diaby'nin ceza sahası dışından tekte yaptığı vuruş kalecide kaldı.
GOL | 24. dakikada Kasımpaşa, sağ kanattan etkili geldi. Quaresma'nın ortasında Koita'nın vuruşu, kaleci Karius'tan dönerken Mustafa Pektemek topu ağlara gönderdi. Pozisyon, 3 dakika süren VAR incelemesi sonrası 27. dakikada gol değeri kazandı: 1-0.
SARI KART | Kasımpaşa'da Koita, Vida'nın yüzüne yaptığı müdahale nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.
SARI KART | 33. dakikada Beşiktaş'ta Atiba, Hajradinovic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
GOL | Beşiktaş, 39. dakikada Caner Erkin ile golü buldu. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vuran Caner Ekin, skoru eşitledi: 1-1.
40. dakikada Beşiktaş, Diaby ile golü buldu. Fakat ortayı yapan Caner'in ofsayt olması nedeniyle gol iptal edildi.
SARI KART | 45+4. dakikada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz rakibinden sıyrılmak isterken Veysel'in yüzüne müdahalede bulundu ve sarı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
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KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ 11'LER
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
Yedekler: Utku, Umut, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Son 5 maçını kazandı
Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.
Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.
Son 3 deplasman maçında yenilmedi
Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig’in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ye 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor’a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 üstünlük sağladı.
5 oyuncu sakat
Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N’Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu 5 oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Necip Uysal ceza sınırında
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Beşiktaş ile Kasımpaşa 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21’ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park’taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş, son dönemde kazanmakta zorlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5’inde puan kaybetti. Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Kasımpaşa, evindeki son 4 maçı kaybetmedi
Kasımpaşa, Süper Lig’de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017’de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018’deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.