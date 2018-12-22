Kasımpaşa - Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş ilk yarıyı Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı konuk oldu.

3 haftadır kazanamayan Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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Mücadelede 2. yarı oynanıyor

Maç golle başladı ama...

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün golü ile 1-0 öne geçti. Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topa Lens dokundu, kale önünde tamamlayan Dorukhan topu ağlara yolladı.Golden önce Lens'in elle oynayıp oynamadığı VAR hakemleri tarafından incelendi. VAR hakemlerinin tavsiyesiyle pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Cüneyt Çakır, Lens'in elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

Şanssız bir sakatlık

Bu pozisyonun ardından sayılmayan golün sahibi genç Dorukhan, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine oyuna giren isim ise Ryan Babel oldu. Bu değişiklikle Beşiktaş oyuncu değitrime hakkını erken kullanmak zorunda kaldı. Genç futbolcu sedye ile saha dışına taşındı.

Sadiku'dan müthiş gol

Mücadelenin 11. dakikasında Sadiku Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında içeri kesilen topu Gökhan Gönül kafayla uzaklaştırmak istedi, ceza yayına doğru açılan topa Sadiku gelişine nefis vurdu ve köşeden ağlara yolladı.

Trezeguet karşı karşıya kaldı

17. dakikada Kasımpaşa bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu. Hafta içinde kadro dışı kalan sonrasında maça bir gün kala özür dileyerek affedilen se3zonun flaş ismi Trezeguet, Beşiktaş savunmasının arkasına güzel bir koşu yaptı. Sol çarprazdan ceza sahasına giriş yaptı. Mısırlı yıldız futbolcu kaleci Karius ile teke tek kaldı. Ancak Alman kaleci başarılı bir kurtarışla skorun 2-0'a gelmesini engelledi.

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VAR sonrası yine gol iptal!

Mücadelenin 19. dakikasında Diagne Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı, kale alanı içindeki Diagne'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası maçta 2. kez atılan gol iptan edildi. Hakem Cüneyt Çakır, VAR ekranında yaptığı incelemenin ardından, gol öncesi topsuz alanda Medel'e yapılan faul gerekçesiyle Kasımpaşa'nın golünü iptal etti.

Golün ardından maske takarak gol sevincini yaşayan Diagne sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Golün iptal olmasına rağmen golcü futbolcunun sarı kartı iptal olmadı. Kasımpaşalı futbolcular pozisyona yoğun itirazda bulundular.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Babel'in içeri çevirdiği topu Lens aldı, önünü boşaltıp yaptığı vuruşta Ramazan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Maçta her iki takım da hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. 31'de rakip yarı alanın ortalarında topu kapan Kasımpaşa'da Diagne'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Koita'nın vuruşunda top üstten auta gitti.

Karius'tan güzel kurtarış

40. dakikada Kasımpaşa'da Trezeguet yılın golünü atmaya çok yaklaştı. Yine topla buluşan Mısırlı futbolcu, sol çarprazda topu aldı topu düzeltip sert şutu plase bir şekilde gönderdi. Alman kaleci Karius aynı güzellikte topu kornere çeldi.

Mücadelenin 43. dakikasında tecrübeli bek Adriano, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Brezilyalı tecrübeli isim bu kartla cezalı duruma düştü.

Diagne bu kez golü attı

Mücadelenin 45+1.dakikasında Diagne takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında son çizgiye inen Koita'nın içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Koita devamında kafayla topu tekrar kale önüne gönderdi, Diagne de düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Beşiktaş'ta Vida yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Adriano'nun ardından tecrübeli stoper de cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.

45+3. dakikada Şenol Güneş, sakatlanan Adriano'nun yerine Fatih Aksoy'u oyuna aldı. Bu Siyah Beyazlı ekibin zorunlu şekilde değiştirdiği 2. isim oldu.

Hakem Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Kasımpaşa soyunma odasına 2-0'lık üstünlük ile gitti.

Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı. Özellikle sağ kanattan Lens, Kasımpaşa savunmasını zorlayan isim oldu. Ancak Kasımpaşa savunması bu dakikalarda Siyah Beyazlı ekibe çok fazla fırsat vermedi.

Pektemek farkı 1'e indirdi

52. dakikada Mustafa Pektemek skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Sağ kanattan Lens'n ortaladığı topa arka direkteki Mustafa Pektemek kafayı vurdu, kale önündeki Babel'in hareketlenmediği top ağlara gitti. İkinci yarıya ciddi bir baskıyla başlayan Beşiktaş, Lens'in üst üste denemeleri sonrası sağ kanattan gelen ortayla golü buldu.

İşte 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de görev alan Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma’yı Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

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Güneş, son maçlarda beklentileri karşılayamayan Güven Yalçın’ı da yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda bu oyuncuların yerine ilk 11’de Gökhan Gönül ile Mustafa Pektemek, şans buldu.

Ryan Babel, kadroda

Beşiktaş’ta sakat olduğu gerekçesiyle 6 maçta yer almayan Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Babel, yaşadığı sorun nedeniyle Süper Lig’deki MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’ndeki Sarpsborg ile Malmö karşılaşmalarında görev alamamıştı.

Oyun kurgusunda değişiklik

Teknik direktör Güneş, orta sahanın kanatlarında oynayan Quaresma ile Babel’i yedek soyundurduğu Kasımpaşa maçında saha içinde bazı değişiklikler yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte orta sahanın sağında Jeremain Lens şans bulurken, orta sahanın solunda Adriano Correia oynadı.

Kalede Loris Karius’a görev veren ve savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Necip Uysal, Domagoj Vida ile Gary Medel’den oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, bu oyuncuların önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz’e şans verdi.

Kasımpaşa karşısında hücuma dönük görevi yine Adem Ljajic yerine getirirken, forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı.

Beşiktaş’ta ayrıca Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Fatih Aksoy, Gökhan Töre ve Cyle Larin, yedekler arasında yer aldı.

Caner Erkin, sarı kart cezalısı

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Caner Erkin, Kasımpaşa maçında oynayamadı. Sakatlığı süren Enzo Roco da kadroda bulunmadı. Güneş, Brezilyalı santrfor Vagner Love’ı ise Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna almadı.