MENÜ

Kasımpaşa - BB Erzurumspor Canlı

Kasımpaşa ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım Alanyaspor galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Kasımpaşa - Erzurumspor maçı canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de...

18 Ocak 2021, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
- A +
Kasımpaşa - BB Erzurumspor Canlı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Son maçında Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Fuat Çapa'nın ekibi, BB Erzurumspor engelini de aşarak çıkış yakalamak istiyor. Son üç maçında galibiyet alamayan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.


Kasımpaşa - Erzurumspor ilk 11'leri

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes


KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA



Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...