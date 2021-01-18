Kasımpaşa - BB Erzurumspor Canlı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Son maçında Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Fuat Çapa'nın ekibi, BB Erzurumspor engelini de aşarak çıkış yakalamak istiyor. Son üç maçında galibiyet alamayan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.





Kasımpaşa - Erzurumspor ilk 11'leri

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes





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Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.