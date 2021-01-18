Kasımpaşa - BB Erzurumspor Canlı
Kasımpaşa ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım Alanyaspor galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Kasımpaşa - Erzurumspor maçı canlı skor takibi ve detayları fanatik.com.tr'de...
Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Son maçında Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Fuat Çapa'nın ekibi, BB Erzurumspor engelini de aşarak çıkış yakalamak istiyor. Son üç maçında galibiyet alamayan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.
Kasımpaşa - Erzurumspor ilk 11'leri
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic
BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA
Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.