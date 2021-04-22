Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde son iki maçını kaybeden ve haftaya 33 puanla giren Medipol Başakşehir düşme potasında yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyip, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa ise 37 puanda bulunuyor. Başakşehir’de Kasımpaşa maçında 5 futbolcu oynayamayacak. Turuncu Lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Mahmut Tekdemir, bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Deniz Türüç ile tedavileri süren Cemali Sertel, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım da maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise sakatlıkları süren Hodzic, Jeanvier, Drinkwater ve Yusuf Erdoğan, zorlu 90 dakikada görev alamayacak.

Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Koomson, Thelin

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Duarte, Cemali, Ndayishimiye, Tolga, Giuliano, Visca, Chadli, Crivelli