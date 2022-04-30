Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig’de son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Kasımpaşa, Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise ligde 4. sırada ve Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puanı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 35. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Başakşehir'i ağırlayacak. Sami Uğurlu ile muhteşem bir çıkış yakalayan ve ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Kasımpaşa, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir de mutlak 3 puan hedefliyor.
Kasımpaşa - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Kasımpaşa - Başakşehir muhtemel 11'ler
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mabil, Muleka
Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Berkay, Mahmut, Trezeguet, Deniz, Gulbrandsen