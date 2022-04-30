Süper Lig 'de 35. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Başakşehir'i ağırlayacak. Sami Uğurlu ile muhteşem bir çıkış yakalayan ve ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Kasımpaşa, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir de mutlak 3 puan hedefliyor.

Kasımpaşa - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Başakşehir muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mabil, Muleka

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Berkay, Mahmut, Trezeguet, Deniz, Gulbrandsen