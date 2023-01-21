Kasımpaşa-Başakşehir maçı canlı

Kasımpaşa ile Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor. 4 maçlık yenilmezlik serisi Trabzonspor deplasmanında sona eren Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 3 puanı kapıp yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. 4-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından Beşiktaş 'a kaybeden, Karagümrük'le berabere kalan Selçuk İnan'lı Kasımpaşa, evinde kazanıp ateş hattı ile arasındaki farkı açmak istiyor. Paşa'da sakat ya da cezalı oyuncu yok. Turuncu Lacivertliler'de ekibinde ise Biglia, Traore sakat, Ndayisihimiye ve Okaka cezalı.

Emre Belözoğlu'ndan kadroda 5 değişiklik

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Szysz, Mesut Özil ve Chouiar yerine Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler’e görev verdi.

MAÇ BAŞLADI!

16. dakikada Kasımpaşa, Yasin Özcan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'nın 16 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, kariyerindeki ilk resmi golü Başakşehir ağlarına yolladı!





Kasımpaşa-Başakşehir 11'ler:

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Sadık, Tırpan, Yasin, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Mortahda, Bahoken

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Keny

Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Kasımpaşa-Başakşehir maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Turgut Doman'ın yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde...

Müsabakada Turgut Doman düdük çalıyor. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu oldu. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturuyor. Coşkun'a, AVAR olarak Mustafa Öğretmenoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik ediyor.