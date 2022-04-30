Kasımpaşa - Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig 'de 35. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Başakşehir'i ağırlıyor. Sami Uğurlu ile muhteşem bir çıkış yakalayan ve ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Kasımpaşa, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir de mutlak 3 puan hedefliyor. Kasımpaşa - Başakşehir maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Kasımpaşa - Başakşehir maçı başladı.

6. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç sağ kanatta topla buluştu. Deniz, soluna çekerek ceza sahasına giereken şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

7. dakikada ise bu kez Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Eysseric'in vuruşu az farkla auta gitti.

Kasımpaşa - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Başakşehir 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen