Kasımpaşa - Başakşehir maçı canlı
Süper Lig'in 36. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 33 puanla 19. sırada yer alan Başakşehir, 37 puanla 16. basamakta bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Peki, Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar haberimizde. İki takımın da 11'leri belli oldu.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde son iki maçını kaybeden ve haftaya 33 puanla giren Medipol Başakşehir düşme potasında yer alıyor. Son 4 maçını kaybetmeyip, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa ise 37 puanda bulunuyor.
Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa - Başakşehir 11'ler:
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.