Kasımpaşa - Başakşehir (CANLI)

Şampiyon Başakşehir, Süper Lig’in 34 ve son haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Başakşehir, geçtiğimiz hafta Kayserispor galibiyetiyle tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk’un öğrencileri, bugün oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte kupasına kavuşacak. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın talebi üzerine maç saati daha önce 17.00’ye alınmıştı. Bu doğrultuda karşılaşma sonrasında oyuncular, Fatih Terim Stadı’na giderek kupayı alacak. Stadyuma 4 bin kişinin alınacağı bilgisine ulaşılırken, otobüs ile de tur atılacak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

MAÇ BAŞLADI

Kasımpaşalı futbolcular, şampiyon Başakşehir'i alkışlarla karşıladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Okan Buruk'a çiçek verdi.

Kasımpaşa - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetiyor. beIN Sports 1'den yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

Kasımpaşa - Başakşehir 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita

Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig’de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.