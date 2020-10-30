Kasımpaşa avcısı Nwakaeme

Nijeryalı yıldız, ligde 3 kez Lacivert-Beyazlılar’a karşı forma giyerken, bu mücadelelerde toplam 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 31 yaşındaki oyuncu, bugünkü mücadelede de Fırtına’nın en önemli hücum kozu... Fenerbahçe maçında ilk 11’e dönen Nwakaeme, Kasımpaşa mücadelesinde ağları havalandırıp serisini sürdürmek istiyor. Yine sol tarafta karşılaşmaya başlayacak Trabzonspor’un yıldızının bugün sergileyeceği futbol, takımı adına çok önemli.

Trabzonspor’da 2 eksik var

Bugün saat 20.00’de oynanacak zorlu 90 dakika öncesi Trabzonspor’da iki eksik bulunuyor. Ev izolasyonu süreci devam eden Ekuban ve Hüseyin Türkmen karşılaşmada forma giyemeyecek. Önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçı öncesi Bordo-Mavili takımda kart sınırında isim bulunmuyor.

Kasımpaşa’da son dakika

8 puanla ligde 6. sırada bulunan Kasımpaşa, 3 haftadır kaybetmiyor. 4. haftada Galatasaray’ı mağlup eden Mehmet Altıparmak’ın takımı, Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu maçlardan da birer puan çıkardı. İstanbul ekibinde forvet Gohou ve ameliyat olan stoper Jeanvier bugün forma giyemeyecek.