Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçına hazır

Kasımpaşa Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ,Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma çalışmalarıyla süren idman, minyatür kalelerle yapılan maçla tamamlandı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili, antrenmanda yer almadı.

Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, bu akşam Konya’ya gidecek ve kampa girecek.

AA