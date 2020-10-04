Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala takımlar tek tek kadrosuna kattıklarını oyuncuları açıklıyor. Kasımpaşa da bu ekiplerden bir tanesi... İstanbul ekibi Macar takımı MOL Fehérvár'da forma giyen Bosnalı santrfor Armin Hodzic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, transferi şu şekilde duyurdu:

Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehérvár takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrfor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

GOLCÜYÜ KAPTILAR

Armin Hodzic, geçtiğimiz sezon Macaristan Ligi'nde MOL Fehervar formasıyla 36 maça çıktı. Bosnalı golcü 15 gol 6 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon kırmızı kart görmeyen 25 yaşındaki futbolcu 7 sarı kartla sezonu tamamladı.