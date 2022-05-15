Sezonun ikinci yarısında sergiledikleri futbolla beğeni kazanan Kasımpaşa ile Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşacak. Ev sahibi, ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile topladığı 50 puanla 10. sırada yer alırken Antalya temsilcisi 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile aldığı 55 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 9 haftada 7 galibiyet 2 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, uzun süredir kaybetmeyen rakibini devirip çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 14 maçtır kaybetmeyen ve bu serisiyle serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Akdeniz ekibi ise İstanbul temsilcisine karşı puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini korumayı hedefliyor.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Nuri Şahin bir rekor daha peşinde

Son 14 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve Süper Lig'de yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinde yerini alan futbol sorumlusu Nuri Şahin, Kasımpaşa maçından da puan ya da puanlar alarak bir rekora daha imza atmayı hedefliyor. 34 yaşındaki genç futbol sorumlusu, Kasımpaşa maçında takımının puan ya da puanlar alması halinde 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna'nın rekoruna ortak olacak. Şahin, selefi Ersun Yanal'ın 7 maçlık rekorunu da egale etmeyi başardı.

Sami Uğurlu ile 19 maçta 12 galibiyet

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Kasımpaşa’da Sami Uğurlu farkı gözle görülür şekilde hissediliyor. Takımın başına gelmesiyle birlikte ligde alt sıralardan hızla uzaklaşan İstanbul ekibi istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. 44 yaşındaki teknik adam lacivert-beyazlılar ile çıktığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Uğurlu’nun öğrencileri söz konusu süreçte Karagümrük, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor ’a mağlup oldu.





Süper Lig’de 22. randevu

İki ekibin arasındaki 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, Süper Lig'de bugüne kadar 21 karşılaşma oynandı. Kasımpaşa bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, Antalya temsilcisi 11 kez sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. 7 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Paşa 26 gol bulurken, konuk ekip 36 kez fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Paşa’da 4 oyuncu ceza sınırında

Lacivert-beyazlılarda Doğucan Haspolat sarı kart cezalısı olduğu için Antalya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan ev sahibi ekipte Ryan Donk, Ertuğrul Taşkıran, Umut Bozok ve Florent Hadergjonaj sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da Galatasaray maçı öncesi alarm

Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı ekipte Fredy, Naldo, Hakan Özmert, Fernando ve Luiz Adriano ise sarı kart sınırında. 5 oyuncu Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde ligin son haftasında Antalya'da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek ve takımdaki yerini alamayacak.