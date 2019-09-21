Kasımpaşa, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. 4 maçta 1 puan alabilen Paşa’da ön libero Pavelka, sol kanat Yusuf ve forvet Koita, sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek. 4 maçta 5 puan toplayabilen Antalya’da sağ kanat Doğukan sakat, annesi yaşamını yitiren orta saha Dala ise ülkesi Angola’da bulunuyor.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. 90 dakika beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma, Mame Thiam

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Bahadır, Celustka, Charles, Ufuk, Aatif, Serdar, Mukairu, Blanco

Kasımpaşa ile Antalyaspor 17. randevuda

İki takım bugüne kadar ligde 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar 10 galibiyet alırken, lacivert-beyazlılar ise 2 kez kazanan taraf oldu. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Paşa galibiyete hasret

2019-2020 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Kasımpaşa, ilk 4 haftada 1 puan toplayabildi. 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan lacivert-beyazlılar, ligde 4. hafta itibariyle 18. sırada bulunuyor. Paşa, Antalyaspor maçından 3 puan alarak, ilk galibiyeti ile çıkış yakalamanın peşinde.

Son 3 sezonun en kötü başlangıcı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda ilk 4 haftada 1 puan alan Kasımpaşa, son 3 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nda 4 haftada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda ise 4’te 4 yaparak 12 puan almıştı. Paşa, bu sezon topladığı 1 puan ile son 3 sezonun ilk 4 haftasındaki en kötü performansı yapmış oldu.



