Kasımpaşa - Ankaragücü maçında gerginlik

Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan Kasımpaşa-Ankaragücü maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 5 maçtır kazanamayan Paşa'nın golü 58. dakikada Fode Koita'tan gelirken 3 maçtır kaybetmeyen Başkent ekibine 1 puanı 85. dakikada Anastasios Chatzigiovanis getirdi.

Mücadelenin 85. dakikasında Chatzigiovanis’in beraberliği getiren golünün ardından Ankaragücü yöneticileri ve Kasımpaşa taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Beraberliği getiren gole sevinen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’ya lacivert-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

Olaya daha sonra protokol tribününde yer alan Ankaragücülü yöneticiler de dahil oldu. Karşılıklı sözlü atışmaların ardından, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar yatıştı.







