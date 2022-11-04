Kasımpaşa-Ankaragücü maçı (CANLI)

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 13. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. 4 maçtır 3 puana hasret kalan İstanbul ekibi, 14 puanla 11. sırada. Kasımpaşa, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçtır kaybetmeyen ve 11 puanla 14. basamakta bulunan Ankaragücü ise çıkışını sürdürmenin peşinde.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Ankaragücü maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Kasımpaşa-Ankaragücü ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta, Tirpan, Celina, Aytaç, Fall, Ahmet, Ali

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe