Kasımpaşa - Ankaragücü maçı Canlı

Süper Lig'in 41. haftasında küme hattından kurtulma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile son iki maçını kazanarak nefes alan Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Hikmet Karaman'ın öğrencileri Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Son iki maçını kazanan Kasımpaşa ise yakaladığı seriyi sürdürme peşinde.

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Kasımpaşa, topladığı 43 puanla 15. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ise 38 puanla, küme hattında ve 18. sırada bulunuyor.





Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl Koç, Thelin

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan, Endri Çekici, Alper, Saba, Paintsil, Badji







