Kasımpaşa - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kasımpaşa'da yeni transfer Ricardo Quaresma, yedek kulübesinde yer alıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

30 Ağustos 2019, Cuma 20:26 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta ise Alanyaspor’a 4-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ise yaptığı maçlarda Konyaspor ile 0-0, İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa’da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemiyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yaptığı mücadele, saat 20.30’da başladı. Zorbay Küçük yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI


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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Karim, Ben Youssef, Veysel, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiam, Khoita.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill

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