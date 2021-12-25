Kasımpaşa - Altay maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'de 19. haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Altay'ı konuk etti.
2. dakikada kale önünde Donk’un yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
12. dakikada kale önünde Ben Ouannes’in yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
34. dakikada Kasımpaşa, Ryan Donk'un attığı golle 1-0 öne geçti.
40. dakikada Altay, Paixao'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ancak Paixao'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok'la penaltı atışından yararlanamadı.
62. dakikada Ahmet Engin’in yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
67. dakikada Altay'da Cebrail Karayel, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
87. dakikada kale önünde Yusuf’un yaptığı vuruşta topu kaleci Lis çeldi.
88. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok'un attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kasımpaşa, Altay'ı 2-0 mağlup etti.