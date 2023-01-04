Kasımpaşa ile Alanyaspor , Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecekler. 7 maçtır kazanamayan, üst üste Sivasspor ve İstanbulspor mağlubiyetleriyle ateş hattına gerileyen Selçuk İnan'lı Paşa, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak. Üst üste aldığı 2 beraberlik sonrası Kayserispor engelini 3-1'le geçen Francesco Farioli'li Akdeniz ekibi ise seri peşinde olacak. Kasımpaşa, 15 puanla 16. sırada. Alanyaspor, 21 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Kasımpaşa-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Tarkan, Petretta, Aytaç, Celina, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Bahoken

Alanyaspor: Runnarsson, Fatih, Fer, Furkan, Pereira, Oğuz, Lusamba, Umut, Efecan, Cavaleiro, Hassan