Kasımpaşa - Alanyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Son lig maçında Trabzonspor 'a 1-0 yenilen Kasımpaşa mücadelede oldukça şanssızdı. Deplasmanda oynamalarına rağmen daha fazla pozisyon yarattılar ve kale önünde çok daha iyi performans sergilemeleri gerekiyordu. Alanyaspor 'a karşı, topa hakim olmalarını ve maçın çoğunu rakip yarı sahasında oynamalarını beklenirken burada ligin en hızlı hücum eden takımıyla karşı karşıya kalacakları için ekstra dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Alanyaspor, son lig maçında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Üç puanı almayı hak eden Akdeniz ekibi Galatasaray'ın yeni transferi Pena'yı mağlup etmeyi başaramadı. Farioli, Kasımpaşa'nın son formuna karşı dikkatli olması beklenirken takımı ceza sahası içinde ve çevresinde boşluk bırakmamasını sağlamaya çalışacak.

Bu, her iki takımın da yeni yönetim altında etkileyici olduğu çok heyecan verici bir oyun olacağa benziyor. Mücadelede gollü beraberlik muhtemel.