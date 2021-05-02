Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Avrupa Ligi iddiası devam eden Alanyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa'ya konuk olacak. Akdeniz ekibi, 2 maçlık beraberlik serisine İstanbul'da nokta koymaya çalışacak. 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa'nın ise 3 puandan başka çaresi yok. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Hatayspor'un kaybettiği, Trabzonspor'un BAY geçtiği haftada kazanmak isteyen Hatayspor, Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde olacak. 5 maçtır kazanamayan ve küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'nın ise güçlü rakibini devirmekten başka çaresi yok. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
3 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Varga, Koomson, Hajradinovic, Thelin
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa
Kasımpaşa'da Hodzic, Jeanvier, Yusuf ve Koita, Alanyaspor'da ise Babacar, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev alamayacaklar.