Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Hatayspor'un kaybettiği, Trabzonspor'un BAY geçtiği haftada kazanmak isteyen Hatayspor, Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde olacak. 5 maçtır kazanamayan ve küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'nın ise güçlü rakibini devirmekten başka çaresi yok. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mayıs Pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Alanyaspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yedekler: Ramazan, Berk, Feyzi, Eren, Brecka, Bistrovic, Doğucan, Hasan, Anıl, Yasin

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efkan, Efecan, Bareiro

Yedekler: Serkan, Alpay, Umut, Tzavellas, Juanfran, Hasan Hüseyin, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Mustafa

Kasımpaşa'da Hodzic, Jeanvier, Yusuf ve Koita, Alanyaspor'da ise Babacar, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev alamayacaklar.