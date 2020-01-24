Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a elenen Kasımpaşa bu kez rakibiyle Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Kadrosunu önemli ölçüde değiştiren İstanbul ekibi bu kez rakibi karşısında kazanmak istiyor. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Kasımpaşa, Süper Lig’in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. İkinci yarıda kadrosunda büyük değişiklik yapan Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda elendiği rakibini Süper Lig'de mağlup etmek istiyor. Alanyaspor ise ikinci yarıda yakaladığı çıkışı devam ettirmenin peşinde.
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya görev alacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligde yaptığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmak istiyor.
Lacivert-beyazlı takım, çarşamba günü İstanbul’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş müsabakasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 mağlup etmişti. Turun ilk maçında Alanya ekibine 3-1 yenildiği için kupadan elenen Kasımpaşa, uzun süre sonra oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.
Kasımpaşa’da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaleci Ramazan Köse’nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.