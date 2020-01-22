Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa rakibiyle bu kez sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Tayfur Havutçu ile yollarını ayıran Kasımpaşa rakibi karşısında rövanş maçında tur arayacak. Alanyaspor ise Erol Bulut yönetiminde 3-1'lik galibiyet avantajını bu maçta korumak istiyor.

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00’te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig’de çıktığı son 8 maçın 7’sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa’da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma’nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.



