Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk mücadele 0-0 tamamlanmıştı. Süper Lig'de ise yine İstanbul'da oynanan maçı Alanyaspor deplasmanda kazanmıştı.

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanya’da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa’nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.