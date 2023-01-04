Kasımpaşa-Alanyaspor maçı (CANLI)

Kasımpaşa ile Alanyaspor , Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geliyorlar. 7 maçtır kazanamayan, üst üste Sivasspor ve İstanbulspor mağlubiyetleriyle ateş hattına gerileyen Selçuk İnan'lı Paşa, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve 3 puan hasretine nokta koymaya çalışıyor.

Üst üste aldığı 2 beraberlik sonrası Kayserispor engelini 3-1'le geçen Francesco Farioli'li Akdeniz ekibi ise seri peşinde. Kasımpaşa, 15 puanla 16. sırada. Alanyaspor, 21 puanla 9. basamakta bulunuyor.

MAÇ BAŞLADI!

GOL! 12. dakikada Ben Ouannes'in attığı golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

16. dakikada Kasımpaşa'da Tarkan Serbest sakatlanarak yerini Grahovac'a bıraktı.

GOL! 32. dakikada Fall'un attığı golle Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan Kasımpaşa-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Yasin Kol'un yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Kasımpaşa-Alanyaspor 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba