Kasımpaşa - Alanyaspor canlı

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Hatayspor'un kaybettiği, Trabzonspor'un BAY geçtiği haftada kazanmak isteyen Alanyaspor, Avrupa Ligi iddiasını sürdürmenin peşinde. 5 maçtır kazanamayan ve küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'nın ise güçlü rakibini devirmekten başka çaresi yok. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR CANLI

1. dakikada Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.





36. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Moubandje’nin savunmanın arkasına havadan pasında Efkan Bekiroğlu, tek pasta meşin yuvarlağı Bareiro ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazda çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

GOL | 36. dakikada Kasımpaşa'da Koomson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Hajradinovic, çektiği şutla takımını öne geçirdi: 1-0.

GOL | 45+3. dakikada Alanyaspor'un çıkarken kaybettiği top sonrasında Varga'nın ceza sahası içinde soldan içeri çevirdiği topta Thelin, kontrolü sonrası vuruşunu yaparak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

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Kasımpaşa - Alanyaspor ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yedekler: Ramazan, Berk, Feyzi, Eren, Brecka, Bistrovic, Doğucan, Hasan, Anıl, Yasin

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efkan, Efecan, Bareiro

Yedekler: Serkan, Alpay, Umut, Tzavellas, Juanfran, Hasan Hüseyin, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Mustafa

Kasımpaşa'da Hodzic, Jeanvier, Yusuf ve Koita, Alanyaspor'da ise Babacar, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev alamıyorlar.