Kasımpaşa, Alan Lima Carius’u transfer ettiğini duyurdu

Kasımpaşa, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius’u transfer ettiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Carius’un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde sportif direktör Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Avusturya ligi ekiplerinden SKN St. Pölten takımının formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Cariús, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



