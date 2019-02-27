Kasımpaşa-Akhisarspor (CANLI)

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta evinde 3-1 yendiği Kasımpaşa ile deplasmanda rövanşa çıktı.

Mücadele başladı

Karşılaşmanın 18. dakikasında Akhisarspor Barbosa ile 1-0 öne geçti.

37. dakikada Kasımpaşa'da sahneye çıkan isim Koita oldu ve maçta skor 1-1'e geldi.

İlk yarının bitiş düdüğü çaldı ve ekipler 1-1'lik eşitlikle soyunma odasının yolunu tuttular.

Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çaldığı karşılaşma saat 20.00’de başladı. Karşılaşma ASPOR'dan naklen yayınlanıyor.

İşte 11'ler:

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Barbosa, Josue, Musa, Regattin, Zeki, Kadir, Borges, Cikalleshi

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Josue Sa, Veysel Sarı, Karim Hafez, Pavelka, Tarkan Serbest, Khalili, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

Nasıl tur atlarlar?

Türkiye Kupası’nın son sahibi Akhisarspor’a yarı final bileti alması için her türlü galibiyet, beraberlik, birden fazla gol atacağı iki farklı mağlubiyet yeterli olacak. Kasımpaşa ise Akhisarspor’u gol yemeden iki ve üzeri farkla yenerse adını bir üst tura yazdıracak.