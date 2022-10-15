Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. 3 maçtır kaybetmeyen Paşa, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Haftaya lider giren Mavi Şimşekler ise deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor ve Gaziantep FK'yı deviren, Trabzonspor 'dan 1 puan koparan Şenol Can'lı Kasımpaşa, 13 puanla 9. basamakta. İstanbul ekibi, güçlü rakibini eli boş gönderip yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, haftaya 18 puan ve averajla lider girdi. Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler, deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouanes, Tirpan, Yunus Mallı,, Hajradinovic, Celina, Fall, Bahoken
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre