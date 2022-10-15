Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor ve Gaziantep FK'yı deviren, Trabzonspor 'dan 1 puan koparan Şenol Can'lı Kasımpaşa, 13 puanla 9. basamakta. İstanbul ekibi, güçlü rakibini eli boş gönderip yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, haftaya 18 puan ve averajla lider girdi. Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler, deplasmanda kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Kasımpaşa-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouanes, Tirpan, Yunus Mallı,, Hajradinovic, Celina, Fall, Bahoken

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre