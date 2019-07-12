Kasımpaşa 3 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idmanla antrenman sona erdi.

İzinli olan Trezeguet ve Fode Koita’nın yanı sıra, rehabilitasyon çalışmalarını sürdüren Sadiku antrenmana katılmadı. Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.