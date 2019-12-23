Kasım ayının en iyi oyuncusu Ozan Kabak

Almanya Bundesliga'da mücadele eden milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle sezon başındaki maçlarda forma giyememiş, 10. haftadan sonra takımıyla 90 dakika mücadele eden isimler arasında yer almıştı.

3 Kasım'da Augsburg maçına 11'de başlayan Ozan, bu maçta bir de gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamıştı.

Bir sonraki haftada Fortuna Düsseldorf'u ağırlayan Schalke'de genç futbolcu, bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. Kasım ayının son maçı olan Union Berlin maçında da bir asist yapan 19 yaşındaki savunmacı, Schalke taraftarları tarafından Kasım ayının futbolcusu seçildi.



