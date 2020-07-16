Kasık fıtığı tıp dilinde inguinal herni olarak adlandırılır. Kasık fıtığı erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür. Erkeklerde kasık fıtığının görülme olasılığı 3 kat daha fazla olarak bilinmektedir.

Kasık fıtığı nedir?

Kasık fıtığı her yaşta ve her cinsiyette görülebilen bir tür rahatsızlıktır. Kasık fıtığı karın duvarının zayıflaması ve karın duvarının bölgesinde oluşan yırtıklara kasık fıtığı denilmektedir. Bu yırtıklar karnın iç bölgesindedir. Karın duvarının alt kısmında cilt kasık fıtığı ile birlikte dışarı doğru sarkar. İlk sarmaya başladığında hastaya bir belirti ve rahatsızlık vermezken kasık ilerlediği durumlarda ise kişi günlük hayatını yapamayacak seviyeye gelir. Hapşırırken öksürürken ve hatta yürürken dahi zorlanmalar yaşayabilir. Kasık fıtığı 3 tipi bulunan bir rahatsızlıktır. Bunlar;

- Direkt inguinal herni

- İndirekt inguinal herni

- Femoral herni

Kasık fıtığı belirtileri nelerdir?

- Kasık bölgesinde şişlik

- Yürürken zorlanma

- Hapşururken ve öksürürken kasık bölgesinde batma hissi veren acı

- Şişlik üzerinde yanma

- Yemekten sonra kasıkta ağrı hissedilmesi

- Bacak hareketlerinin kısıtlanması

Kasık fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

Kasık fıtığı tedavisi ameliyat ile mümkündür. İlk olarak doktor fiziki muayene sonucunda hastaya kesin olarak kasık fıtığı teşhisi koyar. Bundan sonra hastaya ameliyat için gün verilir. Kasık fıtığının herhangi bir ilaç tedavisi veya bir krem tedavisi bulunmamaktadır. Tek tedavi yöntemi ameliyat ile tedavi yöntemidir. Ameliyat olamayacak olan nadir kişilerde bu durum istisna olarak kasık bağı kullandırılabilir.

Bu çok tercih edilmeyen ve oldukça nadir olan bir durumdur. Kasık fıtığı tedavisi ile hasta aynı gün taburcu edilir. Kozmetik açıdan da hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirilir. İlerleyen tıp olanakları sayesinde kasık fıtığı son derecede kolay olan bir ameliyattır. Tedavisi ameliyat ile birikte tamamen hasta düzelir. Çok nadir durumlarda ise kasık fıtığı tekrarlayabilir. Bu durumda ikincil bir ameliyat söz konusu olarak hasta yeniden tedavi edilir.

Kasık fıtığı neden olur?

Kasık fıtığı doğumla ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Pek çok sebebe bağlı olarak kasık fıtığı gelişebilir. Bazı kronik akciğer hastalıkları da kasık fıtığına neden olmaktadır. Kasık fıtığının neden olduğu doktor tarafından teşhis edilir ve hastaya bildirilir. Kronik hastalıklardan diğeri olan kronik kabızlık da kasık fıtığına sebep olur. Aşırı egzersiz yapmak ve ağırlık sporları ile uğraşmak da kasık fıtığına sebep olur. Prostat kanseri de kasık fıtığına neden olur. Kasık fıtığı en çok bu sebeplere bağlı olarak gelişmektedir.

Prematüre doğan bebeklerde de kasık fıtığı gözlemlenmektedir. Daha önce fıtık ameliyatı geçirmiş olmak ta kasık fıtığına sebep olur. Bu ihtimal düşük bir ihtimal olsa dahi yine de kasık fıtığı gözlemlenmektedir.

Ameliyatı sonrası şişlik için spor ve öneriler

Kasık fıtığı ameliyat olmuş kişiler spor hayatına çok dikkat etmesi gerekir. Egzersizler ile birlikte ameliyat sonrası iyileşme sürecini destekleyebilirsiniz. Kasık ameliyatından sonra günlük yürüyüş yaparak spor yapabilirsiniz. Ameliyattan ilk 1 ay sonra ağırlık sporları yapmamanız önerilir. Ameliyattan sonra mutlaka fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız. Fazla kilolar tekrardan fıtığın gelişmesine sebep olabilirsiniz.

Ameliyattan sonra ağırlık sporların yapılması için en az 1 sene beklenmesi gerekir. 1 seneden sonra istediğiniz sporları yapabilirsiniz. Sporcularda kasık fıtığı sıklıkla gözlemlenebilir. Ağırlık sporları eğer kasığa sebep olduysa sporu 6 ay bırakmak önemlidir. Bırakıldığı dönemde ise 6 ay daha hafif sporlara yönlenebilir.

Ameliyat sonrası şişlikler için de doktorunuzun verdiği ilaçları kullanabilirsiniz. Ayrıca hafif tempoda olan koşuları da yapabilirsiniz. Akşamları hafif tempoda koşular yapabilirsiniz. Ameliyat sonrası hastaların hayatına dikkat etmesi gerekir. Doktorun vermiş olduğu sporları uygulamak gerekir. Aksi takdirde tekrardan fıtık gelişebilir ve ameliyat başarısız sonuçlanabilir. Hastaların hayatına dikkat etmesi oldukça önemlidir.