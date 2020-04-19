Kasık bölgesinde oluşan fıtıklar arasında yer alan bu sorun, inguinal herni olarak da bilinmektedir. Karın duvarı fıtıkları içerisinde en çok ortaya çıkan problemlerden biridir. Yaygın olarak meydana gelmesi sebebiyle pek çok kişi kasık fıtığı problemi şikayetinde bulunmaktadır.

Kasık fıtığı kadınlara göre erkekler de çok daha sık şekilde görünür. Bu durum yaklaşık olarak 3 kat kadar fazladır. Ayrıca kasık fıtığı diğer tüm kasıkların %80’ini oluşturmaktadır. Karın duvarında ortaya çıkan bir yırtık ile beraber, karın içi dokuların normal olmayan şekilde dışarı çıkarak şişlik yaratması anlamına gelir. Bu durum için belirtilere çok dikkat etmeli ve gerekli teşhis ile tedavi için zamanında doktora başvurulmalıdır.

Kasık fıtığı nedir?

Kasık fıtığı her yaştan insanın yaşayabileceği problemler arasında yer alır. Genelde karın duvarının zayıf olduğu kısımlarda kasık fıtığı ortaya çıkar. Karın içi organların bazılarının karın duvarı zarının zayıf bir noktasından dışarı çıkarak şişlik yaratmasına kasık fıtığı denmektedir.

Dışa doğru cilt altında görsel olarak anlaşılabilecek bir etki yaratır. Bu problem genelde hapşırınca, ayakta, öksürme ve zorlanma ile görünebilmektedir. Kişi yattığı zaman ise görünür kısım ortadan kalkar. Fakat eğer zamanında teşhis ile tedavi edilmezse problem gittikçe artış gösterir. Herhangi bir diyet ya da ilaç yardımı ile egzersiz gibi durumlar çözüm değildir.

Kasık fıtığı belirtileri neler?

Kasık fıtığı belirtileri duruma göre değişkenlik gösterir. Bazı zamanlar rutin kontroller esnasında doktor tarafından anlaşılabilmektedir. Her ne kadar akut olarak kasık fıtığı belirti göstermese dahi belli başlı bazı unsurlar öne çıkabilmektedir.

- Kasık bölgesinde şişlik ve kabarıklık,

- Kasık bölgesinde gevşeme,

- Kasık bölgesinde ağrı,

- Şişlik üzerinde yanma,

- Ağır kaldırma sırasında basınç hissi,

- Zorlamada rahatsızlık ve acı,

- Yemeklerden sonra ağrı veya kabızlık,

Bu gibi belirtiler kronik olarak ortaya çıktığında mutlaka en yakın sürede doktora başvurulması gerekir. Çoğu zaman tanı konulsa dahi fiziksel muayene yeterli gelmez. Böyle durumlarda kasık ultrasonu talep edilir ve bunun üzerinden kesin teşhis konur. Böylece hastalığın durumuna bağlı olarak en doğru tedavi yöntemi ele alınabilmektedir.

İleri derecede kasık fıtığı nasıl anlaşılır?

Kasık fıtıkları eğer hafif düzeyde gerçekleşiyorsa herhangi bir belirtiye neden vermez. Sadece belirli zamanlarda bölgede şişlik yaratır ve fiziki olarak görünebilir. Bunun dışında ileri derece kasık fıtıkları bazı belirtiler ortaya çıkarmaktadır. Bu belirtiler analiz edilmek ve okunmak suretiyle hemen doktora başvurulmalıdır.

- Kasık fıtığında yanma,

- Fıtık bölgesinde şiddetli ağrı,

- Yüksek oranda sancı,

- Kabızlık,

- Öksürük ve ıkınma ile ağlama noktasına gelme,

Bu gibi durumlar ileri derecede kasık fıtığı olduğunu anlatan belirtiler arasında yer almaktadır. Böylece fiziki muayene ile beraber kasık ultrasonu üzerinden yapılan teknik ve incelemeler, teşhis üzerinden ne tür tedavi yöntemlerinin ele alınması gerektiğini gösterir. Böylece kasık fıtığı mümkün olduğu kadar bastırmak suretiyle kişi günlük yaşantısına dönme şansı elde edebilir.

Kasık fıtığı nasıl tedavi edilir?

Kasık fıtığının tek tedavi olasılığı cerrahi yöntemdir. Herhangi bir şekilde ilaçla tedavisi bulunmaz. Ancak ileri yaştaki hastalar ve fiziksel açıdan cerrahi duruma müsait olmayan kişiler için, doktor kontrolü altında nadir de olsa kasık bağı kullanımı önerilmektedir.

Bacak hareketlerini kısıtlayan kasık bağı, fıtık üzerinde bir tampon oluşturur ve dışarı çıkmasına engel teşkil eder. Ancak bu sadece nadir durumlarda gerçekleştirilir ve tam bir tedavi yöntemi değildir. Bu yüzden eğer yapılabiliyorsa mutlaka cerrahi yöntemi uygulanarak, kişinin yeniden normal yaşantısına dönmesine imkan verilir.