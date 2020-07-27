Kasık ağrısı neden olur?

Tıpta pelvik ağrı olarak da adlandırılan kasık ağrısı, karın ve pelvis bölgesi olarak adlandırılan bölgenin alt kısımlarında oluşan ağrı hissidir.

Pek çok insanın yaşadığı, yaygın sağlık sorunlarından bir tanesidir. Kasıklar vücutta mide ile baldırlar arasında, karnın bitip bacakların başladığı yerlerdir.

Kasık gölgesinde birlikte çalışan 5 kas, bacakların hareket etmesini sağlar. Bu yüzden kasların kavşak olduğu yani birleştiği bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak da kasıklarda ağrı, genellikle fiziksel bir aktivite ya da spor yaralanmaları sonucu kasların zorlanmasından ötürü meydana gelir. Kadınlarda ve erkeklerde farklı sağlık problemlerini işaret eder.

Bu bölgedeki kasların gerilemesi ya da zorlanması kasık ağrılarının başlıca nedenini oluşturur. Kasıklarda ağrı birçok nedene bağlı olabilir ve bu nedenler kadın ve erkeklerde farklılıklar gösterebilir. Örneğin kadınlarda adet dönemindeki yumurtlama kasık ağrısına yol açabilir ve doğal olarak erkekler için böyle bir ağrı nedeni söz konusu olamaz. Bu nedenle kadınlar ve erkekler için kasık ağrıları nedenlerini ayrı ayrı oluşturduk.

Hareketsiz bir yaşama, yoğun strese ya da yorgunluğa bağlı olarak vücudun birçok bölgesinde kısa süreli ağrılar oluşabilir. Bu ağrılar çoğu zaman günlük yaşamı çok fazla etkilemez. Dolayısıyla da bu problemi yaşayan bireyler genellikle hastaneye gitmeye gerek duymazlar. Kasıklarda ağrı tek başına bir hastalık olmayıp birçok farklı sağlık sorununun belirteci olarak ortaya çıkabilir.

Kasıklarda ağrının oluştuğu bölge bazı durumlarda ağrının kaynağı ile ilgili de bilgi verir. Kasığın herhangi bir bölgesine baskı uygulandığında, ağrı hissinin artması genellikle kadınlarda oluşan yumurtalık kistleri gibi iç organlara ilişkin sorunları işaret eder. Sol kasıkta ağrı sol yumurtalığa, sağ kasıkta ağrı oluşumu sağ yumurtalığa hastalığını gösterebilir. Hekim tarafından yapılacak fiziksel muayene ve görüntüleme yöntemlerinin incelenmesi sonucunda ağrının sebebine karar verilir.

Ağrı sürekli ve sabit olabilirken aralıklı olarak da kendini gösterebilir, bazı durumlarda hafif sızlama şeklinde seyrederken bazı durumlarda ise şiddetli bıçak saplanması hissiyatı oluşturabilir. Ağrının şiddetli olduğu durumlarda, bu his bel ve sırt bölgelerine de yansıyabilir. Nedenine bağlı olarak değişmekle birlikte kasık ağrıları eğilme, çömelme gibi vücut pozisyonunu değiştiren hareketlerde, cinsel aktivite esnasında veya idrar yapımı sırasında artış gösterebilir. Kısa süreli ve keskin, kıvrandırıcı ağrılar akut kasık ağrısı olarak nitelendirilirken; 6 ay ve daha uzun süredir devam eden sürekli ağrılar kronik kasık ağrıları olarak tanımlanır.

En sık görülen kasık ağrısı nedenleri:

Normal doğum ve sezaryen ameliyatından sonra erken dönemler

Adet ağrısı, adet sancısı

Geçirilmiş ameliyat veya diğer müdahalelere bağlı rahim ağzının daralması

Spiral kullanımı

Kabızlık

Bağırsak hastalıkları

Bel fıtığı ve bu bölgedeki sinirlere bağlı bazı patolojiler

Kadın üreme organlarının enfeksiyonları

Psikolojik rahatsızlıklar, depresyondur.

Enflamatuar hastalık

Yumurtalık kistlerinin burkulması, patlaması

5-6 cm veya daha büyük miyomlar

İdrar yolu enfeksiyonları

Anormal mesane fonksiyonu

İdrar yollarında taş ve kum olması

Apandisit

Fıtık

Dış gebelik

Düşük veya düşük tehdidine bağlı kanamalar

Bağırsak sendromu