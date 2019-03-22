Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'editör masası' isimli programında Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki değişim ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Yıldırım Demirören dönemi, TFF'nin Riva'daki tesisleri ve A Milli Futbol Takımı'nın geleceği hakkındaki görüşlerini de aktardı.

Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından istifasına değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Başarılı ve özverili yönetim dönemi..."

"Yıldırım Bey hakikaten başarılı, özverili bir yönetim dönemi geçirdikten sonra, işlerinin yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevi bıraktı. Kendisine özverili çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür diyoruz."

"Kurumsal yapı zaten var"

"Ayrılma kararı kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi. Tecrübeli, iyi birikimi olan, yönetici bir isim. Federasyonumuzun zaten oluşmuş bir kurumsal yapısı var."

"Riva muhteşem bir tesis"

Federasyonun Riva’daki tesislerini de ziyaret ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Gerçekten muhteşem bir tesis. Takımlarımız hem orada kamp yapıyorlar hem de federasyonumuzun idari yönden işlemleri orada gerçekleşiyor. Orayı görünce ayrı gururlandım. Çünkü bakanlığımızın Spor Toto Teşkilatı ile ciddi katkıları var. O anlamda da oradaki devasa tesislerle birlikte, takımımızın yeni heyecanı, yeni ekibimizle, gençlerimizle beraber, inşallah milli takım adına çok daha güzel yarınları ümit ediyorum." diye konuştu.



