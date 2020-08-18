Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu belirterek, düzenlemedeki işbirliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

'Hayırlı olmasını diliyorum'

Kasapoğlu, "Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, 'spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.