Kasapoğlu ve Selçuk derbiyi izledi

Tüm futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi.

Karşılaşmayı izlemek için Türk Telekom Stadı’na gelen Kasapoğlu ile Selçuk’u, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı. Öte yandan mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu da takip etti.