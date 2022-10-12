Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin uluslararası sportif müsabakalardaki başarı grafiğinin katlanarak yükseldiğine işaret etti. Bakan Kasapoğlu, 2022 yılı başından bugüne kadar 44 branşta toplam 3 bin 711 madalya elde ettiklerini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan bu yıl sportif alanda elde edilen başarılara ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar 44 branşta 1172 altın, 1149 gümüş, 1390 bronz olmak üzere toplam 3 bin 711 madalya elde edildiğini açıkladı.

“SPOR DEVRİMİ DİYE BOŞUNA SÖYLEMİYORUZ”

Bakan Kasapoğlu, uluslararası sportif müsabakalarda başarı grafiğinin bu yıl da katlanarak yükseldiğini ifade ederek, “Spor devrimi diye boşuna söylemiyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların 2022 yılından bugüne kadar katıldığı müsabakalarda milletimizi gururlandıracak sonuçlara imza attıklarını belirterek, “Bugüne kadar elde edilen toplamda 3 bin 711 madalya, bizim elit sporcu yetiştirme ve bunu tüm branşlara yayma noktasındaki sistemimizin doğru işlediğinin bir kanıtı. Millilerimizin katıldıkları müsabakalarda elde ettiği sonuçlar gurur duyulacak bir tablo” diye konuştu.

Elde edilen bu başarıların dünden bugüne gelmediğini, şans eseri oluşmadığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, bu başarıların altında çok planlı bir sistem bulunduğuna işaret etti. Sporun temelinde insan olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “İnsan öğesini barındıran her çalışmanın da mutlaka kısa, orta ve uzun dönem projeksiyonlarının olması gerekir. Eskiden uluslararası sportif organizasyonlarda sadece birkaç branşta sporcularımız yer alır, hatta diğer ülkelerin kalabalık kafilelerine gıpta ile bakardık. Hamdolsun şimdi hem sporcu sayımızla, hem branş çeşitliliğimizle ve daha da önemlisi madalya sayımızla gurur duyulacak bir seviyedeyiz” şeklinde konuştu.

DHA