Kasapoğlu: Pandemiyi atlatalım ve…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülke sporuna ilişkin konuşan Bakan Kasapoğlu’nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle oldu: “Pandemiyi atlatalım maçlarımız yine seyirci ve coşkusuyla çok daha güzel müsabakaları birlikte izleyelim. Kadın toplumun öncüsü o anlamda kadınların öncü olduğu her proje çok daha başarılı olur. O yüzden kadınlarımızın tesislere erişimlerini öncelikli olarak düşünüyoruz. Kadınlarımızın toplumun öncüleri olarak ailelerine de, arkadaşlarına da öncü olacaklarını düşünüyorum. Sporun öncüsü kadınlardır diyorum.”

‘Herkes sporla buluşacak’

“Toplumun her kesimini tesislerle, sporla buluşturacağız Çünkü toplumun sağlığı noktasında her alanda çok önemli bir olgu. Ve bunu güçlendirmek de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizlerin en önemli görevi. Bu da bize ayrı bir heyecan veriyor. İddiamız kadını, erkeği, genci ve yaşlısı yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceği. Tesislerin erişimi bizler ve halkımız için çok önemli, çünkü sporun yayılmasını çok önemsiyoruz. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, engelli, engelsiz demeden herkesin bu spor imkanlarından faydalanmasını istiyoruz.”