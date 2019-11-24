Kaş Halı Saha Turnuvası sona erdi

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Kaş Belediyesi Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Fakir Gençlikspor oldu.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen Futbol Turnuvası'na 24 takım katıldı. Takımlar ilk turda 4 grupta mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükseldi. Eleme usulü yapılan final maçları sonunda 4 takım yarı finale yükseldi. Yarı final maçlarında Fakir Gençlikspor- Belenlispor'u 4-1, Muallim Tayfaspor- İtimatspor'u 5-3 yenerek finale yükseldi. Bir ay süren müsabakaların sonunda turnuvanın finalinde Fakir Gençlikspor, Muallim Tayfa'yı 6-2 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada üçüncülüğü İtimatspor'u 6-5 yenen Belenlispor kazandı. Turnuvada dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, belediye meclis üyeleri Hüseyin Sertçelik ve Mazen Arıcan verdi.

Ali Evren, "Bir ay boyunca yaklaşık 330'ün üstünde gencimiz, kahve köşesi yerine spor sahasında mücadele etti, spor yaptı. Celtilmence bir turnuva oldu. Tüm takımları kutluyorum" dedi.

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