Karvina - Sparta Prag (CANLI İZLE)

Çekya Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Karvina'ya konuk oluyor. 6 maçtır kazanamayan Prag, kötü gidişata deplasmanda dur demek istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen Karvina ise sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Karvina - Sparta Prag maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

31 Mayıs 2020, Pazar 17:33 Son Güncelleme:
- A +
Karvina - Sparta Prag (CANLI İZLE)

Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Çekya Ligi'nin 26. haftasında Karvina'ya kounk oluyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karvina, 24 puanla 13. sırada. 5 haftadır kaybetmeyen Karvina, rakibini eli boş gönderip çıkışını sürdürmek istiyor.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ülkenin köklü ekibi Sparta Prag ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor. 6 maçtır galibiyete hasret olan Prag, sahadan galip ayrılıp kötü gidişatı durdurmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sparta Prag'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Mestsky Stadı'nda oynanan mücadeleyi Miroslav Zelinka yönetiyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı yayını misli.com'da, canlı skor takibi ise haberimizde.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...