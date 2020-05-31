Karvina - Sparta Prag (CANLI İZLE)
Çekya Ligi'nin 26. haftasında temsilcimiz Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Karvina'ya konuk oluyor. 6 maçtır kazanamayan Prag, kötü gidişata deplasmanda dur demek istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen Karvina ise sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Karvina - Sparta Prag maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Çekya Ligi'nin 26. haftasında Karvina'ya kounk oluyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karvina, 24 puanla 13. sırada. 5 haftadır kaybetmeyen Karvina, rakibini eli boş gönderip çıkışını sürdürmek istiyor.
Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ülkenin köklü ekibi Sparta Prag ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor. 6 maçtır galibiyete hasret olan Prag, sahadan galip ayrılıp kötü gidişatı durdurmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sparta Prag'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
Mestsky Stadı'nda oynanan mücadeleyi Miroslav Zelinka yönetiyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı yayını misli.com'da, canlı skor takibi ise haberimizde.