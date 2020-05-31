Karvina - Sparta Prag (CANLI İZLE)

Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, Çekya Ligi'nin 26. haftasında Karvina'ya kounk oluyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karvina, 24 puanla 13. sırada. 5 haftadır kaybetmeyen Karvina, rakibini eli boş gönderip çıkışını sürdürmek istiyor.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ülkenin köklü ekibi Sparta Prag ise 35 puanla 9. sırada yer alıyor. 6 maçtır galibiyete hasret olan Prag, sahadan galip ayrılıp kötü gidişatı durdurmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sparta Prag'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Mestsky Stadı'nda oynanan mücadeleyi Miroslav Zelinka yönetiyor. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan 90 dakikanın canlı yayını misli.com'da, canlı skor takibi ise haberimizde.