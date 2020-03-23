Kartepe’de spor sahaları kapatıldı

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan corona virüsün önlenmesi için Kartepe Belediyesi tarafından alınan önlemler arttırılıyor. Bu kapsamda, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde olan gençlerin yoğun olarak kullandığı futbol ve basketbol sahaları kapatıldı. Belediye ekipleri uyarı yazılarını asarak ilçe genelinde 35 futbol ve 12 basketbol sahasını kapattı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdüren Kartepe Belediyesi, her gün 450 otobüs durağını ve ulaşım araçlarını dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri yolcu taşıyan otobüslerinde detaylı dezenfekte çalışmaları yapıyor.