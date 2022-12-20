Kartepe Genç Akademi bünyesinde kurulan e- spor takımı çalışmalarına başlarken, ilçe genelinde lise öğrencilerinin katılacağı turnuva yapılacak. 5'er kişilik takımlarını oluşturan lise öğrencileri bu turnuvaya katılabilecek.

Genç Akademi

Genç Akademi bünyesinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, İşaret Dili, FETEM atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer alıyor.

Ayrıca Gençlik Merkezi'nde masa tenisi, golf, basketbol , langırt gibi gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirecekleri sosyal alanlar da yer alıyor.

İHA