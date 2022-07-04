Kartepe Enduro Şampiyonası nefes kesti

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda sezonun ikinci mücadelesi Kartepe Motocross Park’da yapıldı. Şampiyonanın startı, Kartepe Kent Meydanı'nda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. 100 enduro ve 50 ATV pilotu araçlarını meydana dizerek görsel şölen oluşturdu. Programda konuşan Başkan Kocaman, "Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kartepe'mize güzellik, renk kattınız. Bu organizasyonlardan çok mutlu oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Heyecan içerisinde bir yarış olmasını diliyorum. İnşallah kaza ve bela yaşanmadan sonuçlanır. Yıllarınızı bu spora verdiğinizi biliyorum. Heyecanınızı biliyorum" dedi.

Sporcular, ekstrem test etabında yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti. En hızlı sporcuların sıralandığı Enduro GP’de Bayram Uysal (AEMK), ATV GP’de ise İsrafil Akyüz (BAMOS) ilk sırayı elde etti.