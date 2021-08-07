İSTANBUL, (DHA) - Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında boksta kadınlar 51 kiloda dövüşen Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi sevindiren isimlerden biri oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da yaşayan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu ve antrenörü Nazım Yiğit ile olimpiyatlara gitmeden önce bir araya gelmiştik. Bundan sonraki tüm hedefinin olimpiyat olduğunu söyleyerek Kartal’a ve Türkiye’ye madalya getirerek milli sevinci yaşatmak istediğini söylemişti. Dediğini de yaptı, Kartalımızın gururu olimpiyatlarda gümüş madalya kazandı. Kendisini ve ülkemizi Tokyo Olimpiyatlarında temsil eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kokugikan Arena’da 51 kiloda Bulgaristan’dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva’yla finalde karşılaşan Çakıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.