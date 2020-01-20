Kartal’ı evladı Fatih yıktı!

22 yaşındaki futbolcu, bonservisine sahip olan Kara Kartal’a karşı da hatasız bir futbol sergiledi. Fatih, Yatabare’nin skoru 2-1’e getiren golünde müthiş bir asiste imza attı.

Genç oyuncu, savunmaya da fazlasıyla yardım etti. Orta sahada görev yapan Fatih, 1 top kaptı, 3 atağı uzaklaştırdı ve 2 pas arası yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika boyunca yorulmadan savaştı ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.

‘Tepkilere çok üzüldüm’

Fatih Aksoy: “Beşiktaş altyapısına girdiğimde 16 yaşımdaydım. Burada bize oynadığın armayı ve formayı en iyi şekilde temsil etmeyi öğrettiler. Saha içinde benden kaynaklanmayan bazı şeyler oldu. Taraftarların tepkisi beni kırdı, üzdü ama Sivasspor’un futbolcusuyum. 6 ay daha buradayım.”